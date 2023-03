Russia, dissidente in ospedale: "E' stata avvelenata" (Di venerdì 24 marzo 2023) La dissidente politica russa Elvira Vikhareva è stata avvelenata con sali di metalli pesanti. Lo riferisce il sito indipendente Meduza, citando test di laboratorio a cui Vikhareva è stata sottoposta ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) Lapolitica russa Elvira Vikhareva ècon sali di metalli pesanti. Lo riferisce il sito indipendente Meduza, citando test di laboratorio a cui Vikhareva èsottoposta ...

Tentato avvelenamento dissidente russa 19.00 Tentato avvelenamento dissidente russa Una esponente politica dell'opposizione in Russia, Elvira Vikhareva, sarebbe stata avvelenata da sali di metalli pesanti. Lo riferisce l'agenzia russa Sota specificando che il fatto è ...

Russia, dissidente politica avvelenata con metalli pesanti: gravi problemi Il regime non ha paura di eliminare i nemici. La dissidente politica russa, Elvira Vikhareva, è stata avvelenata con sali di metalli pesanti: a riferirlo è il sito indipendente Meduza, citando test di laboratorio.

Litvinenko, Skripal e tutti i buchi nell'acqua di criminalizzare Putin ... autrice di innumerevoli denunce, soprattutto contro gli oligarchi imperanti in Russia, ma che, ... il presunto avvelenamento, tramite Polonio, del 'dissidente russo' Litvinenko e quello degli Skripal, ...