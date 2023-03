Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Ruggini, paura, cambi di strategia: Bayern, dietro l’esonero di Nagelsmann #Bundesliga - Gazzetta_it : Ruggini, paura, cambi di strategia: Bayern, dietro l’esonero di Nagelsmann #Bundesliga -

Decisioni di pancia, più che di testa. L'esonero di Julian Nagelsmann ha spiazzato tutti, compreso il tecnico stesso che, infatti, era in vacanza in Austria con la fidanzata e non sapeva di rischiare ...Vui accusato di tradimento Kosovo, 15 anni di indipendenza "contesa" con la Serbia:, ... Non abbiamo, ma siamo molto vigili. Armi, bilanci militari, economia: come la guerra in Ucraina ha ...Sia nella comunità serba che in quella albanese prevale un senso die frustrazione, principalmente per motivi di sicurezza. L'analista politica Jovana Radosavljevi : "La tensione è visibile e ...

Retroscena: Bergamasco e Marchioni a teatro con 'Chi ha paura di ... TV2000

Decisioni di pancia, più che di testa. L’esonero di Julian Nagelsmann ha spiazzato tutti, compreso il tecnico stesso che, infatti, era in vacanza in Austria con la fidanzata e non sapeva di rischiare ...Carabinieri del Nil stanno eseguendo a Siracusa un controllo giudiziario di azienda disposto dalla Procura nei confronti della Seus Scpa, società a intero capitale pubblico che ha in gestione i serviz ...