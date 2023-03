Rugby, Sei Nazioni femminile: l’Italia sfida le fortissime francesi (Di venerdì 24 marzo 2023) Parte questo weekend il TikTok Sei Nazioni femminile 2023 e l’Italia di Nanni Raineri esordirà domenica pomeriggio a Parma contro la forte Francia. Quello che ormai è un classico (con anche le amichevoli giocate prima del Mondiale la scorsa estate e poi la sfida ai quarti di finale iridato) è anche l’esordio del coach sulla panchina azzurra dopo l’addio di Andrea Di Giandomenico. Ventisei le atlete convocate dal coach per preparare questa partita, con quattro esordienti assolute – Laura Gurioli, Alice Cassaghi, Alessia Gronda e Mathilde Cheval – con Gurioli e Cheval già nel gruppo per la Francia, mentre Cassaghi e Gronda subenteranno in vista del match contro l’Inghilterra. Diverse, invece, le giocatrici esperte, a partire da Sara Barattin e dai suoi 111 caps, fino ad arrivare a capitan Elisa Giordano, e passando per ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Parte questo weekend il TikTok Sei2023 edi Nanni Raineri esordirà domenica pomeriggio a Parma contro la forte Francia. Quello che ormai è un classico (con anche le amichevoli giocate prima del Mondiale la scorsa estate e poi laai quarti di finale iridato) è anche l’esordio del coach sulla panchina azzurra dopo l’addio di Andrea Di Giandomenico. Ventisei le atlete convocate dal coach per preparare questa partita, con quattro esordienti assolute – Laura Gurioli, Alice Cassaghi, Alessia Gronda e Mathilde Cheval – con Gurioli e Cheval già nel gruppo per la Francia, mentre Cassaghi e Gronda subenteranno in vista del match contro l’Inghilterra. Diverse, invece, le giocatrici esperte, a partire da Sara Barattin e dai suoi 111 caps, fino ad arrivare a capitan Elisa Giordano, e passando per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Frattanto, al Sei Nazioni di rugby, l'Italia ha appena conquistato l'ottavo cucchiaio di legno consecutivo. - onrugby_it : David Skippers ha parole positive per gli Azzurri ma afferma: “Non sono stati all’altezza in alcune situazioni” - martabassof : RT @abuongi: #Rugby An analysis (also economical) of the Italian rugby reality at the end of the @SixNationsRugby Un’analisi, anche econom… - clenzi82 : RT @abuongi: #Rugby An analysis (also economical) of the Italian rugby reality at the end of the @SixNationsRugby Un’analisi, anche econom… - abuongi : #Rugby An analysis (also economical) of the Italian rugby reality at the end of the @SixNationsRugby Un’analisi, a… -