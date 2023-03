Rugby: Sei Nazioni femminile, annunciato il XV azzurro che sfiderà la Francia (Di venerdì 24 marzo 2023) Parma, 24 mar. - (Adnkronos) - Il percorso della Nazionale femminile nel Tiktok Women's Six Nations 2023 inizia dallo Stadio S. Lanfranchi di Parma, dove domenica 26 marzo alle ore 16 verrà fischiato l'avvio dell'incontro con la Francia – Diretta Sky Sport Arena e NOW, biglietti in vendita su www.ciaotickets.com e il giorno di gara presso l'impianto sportivo. Le formazioni si incontrano per la ventottesima volta nella loro storia, la quindicesima nel Torneo e la prima dopo la sfida ai quarti di finale della Rugby World Cup, conclusasi con il successo delle transalpine per 39-3. Esordio nel Torneo per Giovanni Raineri, Capo Allenatore in carica da dicembre 2022, che per la sfida tra le più classiche schiera un XV di esperienza. Confermati i gradi di Capitano per Elisa Giordano; le chiavi della mediana sono affidate a Stefan-Madia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Parma, 24 mar. - (Adnkronos) - Il percorso della Nazionalenel Tiktok Women's Six Nations 2023 inizia dallo Stadio S. Lanfranchi di Parma, dove domenica 26 marzo alle ore 16 verrà fischiato l'avvio dell'incontro con la– Diretta Sky Sport Arena e NOW, biglietti in vendita su www.ciaotickets.com e il giorno di gara presso l'impianto sportivo. Le formazioni si incontrano per la ventottesima volta nella loro storia, la quindicesima nel Torneo e la prima dopo la sfida ai quarti di finale dellaWorld Cup, conclusasi con il successo delle transalpine per 39-3. Esordio nel Torneo per Giovanni Raineri, Capo Allenatore in carica da dicembre 2022, che per la sfida tra le più classiche schiera un XV di esperienza. Confermati i gradi di Capitano per Elisa Giordano; le chiavi della mediana sono affidate a Stefan-Madia, ...

