Rugby, Sei Nazioni Femminile 2023: ufficializzato il XV azzurro che sfiderà la Francia (Di venerdì 24 marzo 2023) Giovanni Raineri, Capo Allenatore della Nazionale italiana Femminile di Rugby, ha diramato il XV titolare per la sfida contro la Francia, valida per il Tiktok Women's Six Nations 2023. Presso lo Stadio S. Lanfranchi di Parma, l'Italia andrà a caccia del riscatto contro le francesi dopo la batosta subita ai quarti della Rugby World Cup. "Non vediamo l'ora di scendere in campo. Siamo a conoscenza del fatto che affronteremo squadre fortissime, ma ci stiamo preparando bene. Tutte le ragazze dovranno dare il 100%" ha detto Raineri. Di seguito la formazione in campo domenica: 15 OSTUNI MINUZZI, Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 20 caps 14 MUZZO Aura – Villorba Rugby, 31 caps 13 SILLARI Michela – Valsugana Rugby Padova, 74 caps 12 RIGONI Beatrice –

