Rugby: Sei Nazioni donne. Scelto XV azzurro per debutto con Francia (Di venerdì 24 marzo 2023) Inizia il Torneo dell'Italia, in campo a Parma contro le transalpine. ROMA - Il percorso della Nazionale femminile di Rugby nel Tiktok Women's Six Nations 2023 inizia dallo stadio "Lanfranchi" di ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) Inizia il Torneo dell'Italia, in campo a Parma contro le transalpine. ROMA - Il percorso della Nazionale femminile dinel Tiktok Women's Six Nations 2023 inizia dallo stadio "Lanfranchi" di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Frattanto, al Sei Nazioni di rugby, l'Italia ha appena conquistato l'ottavo cucchiaio di legno consecutivo. - Sport24h_it : Parma – Il percorso della Nazionale femminile nel Tiktok Women’s Six Nations 2023 inizia dallo Stadio S. Lanfranchi… - TV7Benevento : Rugby: Sei Nazioni femminile, annunciato il XV azzurro che sfiderà la Francia - - onrugby_it : David Skippers ha parole positive per gli Azzurri ma afferma: “Non sono stati all’altezza in alcune situazioni” - martabassof : RT @abuongi: #Rugby An analysis (also economical) of the Italian rugby reality at the end of the @SixNationsRugby Un’analisi, anche econom… -