Rugby femminile, Sei Nazioni 2023: il XV titolare dell’Italia contro la Francia. In mediana Stefan e Madia (Di venerdì 24 marzo 2023) Domenica comincia il cammino della Nazionale femminile nel Sei Nazioni 2023. Le azzurre affronteranno a Parma la Francia in quella che è una rivincita della sfida dei quarti di finale dell’ultimo Mondiale, che ha visto imporsi le transalpine per 39-3. Un esordio sicuramente complicato per la nuova Italia di Giovanni Raineri, che è diventato CT nel dicembre dello scorso anno. Il nuovo allenatore ha confermato Elisa Giordano nel ruolo di capitano e ha deciso di affidare i ruoli in media a Sofia Stefan e Veronica Madia. Beatrice Rigoni sarà il primo centro, con Michela Sillari come tredici e che è l’azzurra con più punti segnati nella storia del Sei Nazioni (112). Partirà, invece, dalla panchina Sara Barattin, che è l’italiana con più presenze nella storia della Nazionale ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Domenica comincia il cammino della Nazionalenel Sei. Le azzurre affronteranno a Parma lain quella che è una rivincita della sfida dei quarti di finale dell’ultimo Mondiale, che ha visto imporsi le transalpine per 39-3. Un esordio sicuramente complicato per la nuova Italia di Giovanni Raineri, che è diventato CT nel dicembre dello scorso anno. Il nuovo allenatore ha confermato Elisa Giordano nel ruolo di capitano e ha deciso di affidare i ruoli in media a Sofiae Veronica. Beatrice Rigoni sarà il primo centro, con Michela Sillari come tredici e che è l’azzurra con più punti segnati nella storia del Sei(112). Partirà, invece, dalla panchina Sara Barattin, che è l’italiana con più presenze nella storia della Nazionale ...

