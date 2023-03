Ruba cibo per 8 euro al supermercato, condannato a un anno: “Mi scuso, avevo fame” (Di venerdì 24 marzo 2023) Ha Rubato due dolci e una frittura al supermercato, per il valore complessivo di 8 euro, per fame: il ladro, 34 anni, sorpreso in un negozio di Trento è stato condannato a poco meno di un anno di carcere. Prima della sentenza ha scritto una lettera al supermercato: “Mi scuso, l’ho fatto perché avevo fame”. I fatti risalgono all’ottobre 2021: l’uomo è entrato e si è diretto al banco dei cibi già pronti, prelevando una vaschetta contenente alcuni cibi fritti dal valore di 3 euro e due brioches per un totale di circa 8 euro. Il personale di sicurezza si era accorto del furto, il 34enne provò a fuggire urtando un altro dipendente. Il supermercato lo ha denunciato e l’uomo ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 marzo 2023) Hato due dolci e una frittura al, per il valore complessivo di 8, per: il ladro, 34 anni, sorpreso in un negozio di Trento è statoa poco meno di undi carcere. Prima della sentenza ha scritto una lettera al: “Mi, l’ho fatto perché”. I fatti risalgono all’ottobre 2021: l’uomo è entrato e si è diretto al banco dei cibi già pronti, prelevando una vaschetta contenente alcuni cibi fritti dal valore di 3e due brioches per un totale di circa 8. Il personale di sicurezza si era accorto del furto, il 34enne provò a fuggire urtando un altro dipendente. Illo ha denunciato e l’uomo ...

