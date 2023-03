Ruba cibo per 4 euro e 75 centesimi. Condannato a un anno di carcere (Di venerdì 24 marzo 2023) Condannato a quasi un anno di reclusione per aver Rubato, in un take away, cibo per il valore di 4 euro e 75 centesimi. Il fatto accaduto a Trento e il “bottino” consisteva in una porzione di frittura di pesce e due cornetti dolci. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 marzo 2023)a quasi undi reclusione per averto, in un take away,per il valore di 4e 75. Il fatto accaduto a Trento e il “bottino” consisteva in una porzione di frittura di pesce e due cornetti dolci.

