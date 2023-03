Ronaldo | ennesimo record da alieno | 197 presenze in Nazionale | nessuno come lui

(Di venerdì 24 marzo 2023)daper Cristiano, che ha raggiunto le 197con il Portogallo. Mailui Cristianotrascina alla vittoria il suo Portogallo contro il Liechtenstein mettendo a segno l’ennesima doppietta della sua carriera, in una serata in cui ha festeggiato unstorico. CR7 ha raggiunto infatti le 197 apparizioni con la casacca della propria, tagliando un traguardo che non era mai riuscito aprima d’ora e superando il kuwaitiano Bader Al-Mutawa che deteneva il titolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Cristiano Ronaldo infrange un nuovo primato: è record assoluto!: Scendendo in campo contro il Liechtenstein CR7 agg… - BrunoLiegiBast : @raffaelecaru Ma che cazzo dici, il solito piagnucolone fermo alle solite cagate, sei l'ennesimo che ricorda solo j… -

record da alieno per Cristiano, che ha raggiunto le 197 presenze con il Portogallo. Mai nessuno come lui Cristianotrascina alla vittoria il suo Portogallo contro il ...Commenta per primo Un altro record, l'in carriera per Cristiano. Il fuoriclasse 38enne, oggi all' Al Nassr , parte titolare in Portogallo - Liechtenstein, match valido per le qualificazioni a Euro 2024, e scendendo in ...L'esultanza di Cristianodopo il gol dal dischetto contro il Liechtenstein AFP via Getty Images Portogallo - Liechtenstein 4 - 0 Cristianoscrive l'capitolo della sua ...

Cristiano Ronaldo, ennesimo record frantumato dal portoghese numero-diez.com

Ennesimo record da alieno per Cristiano Ronaldo, che ha raggiunto le 197 presenze con il Portogallo. Mai nessuno come lui Cristiano Ronaldo trascina alla vittoria il suo Portogallo contro il ...Cristiano Ronaldo colleziona l'ennesimo record. La leggenda portoghese, nella gara di ieri col Lichtenstein, ha siglato due gol ma stavolta il primato riguarda le presenze: 197 in Nazionale per lui, n ...