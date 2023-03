Roma ufficialmente candidata per Euro 2032 Ecco le 11 città scelte dalla Figc una sarà esclusa

(Di venerdì 24 marzo 2023) Giorni fondamentali per la decisione delle dieciitaliane candidate ad ospitare l’edizione deglipei di calcio, torneo in cui 24 tra le più prestigiose squadre nazionali di calcio d’pa si contendono il titolo. La Giunta capitolina ha approvatola candidatura diper i campionati di calcio Uefa, nell’ambito della proposta italiana coordinata. Al momento, l’Italia ha scelto undici, che verranno scrematea dieci entro la fine del mese. La Federazione ha coinvolto le seguenti, in cui si disputeranno le partite della competizione: Milano,, Napoli, Bari, ...

Roma, 24 mar. La Giunta capitolina ha approvato ufficialmente la candidatura di Roma ad ospitare i campionati di calcio Uefa Euro 2032 nell'ambito della proposta italiana coordinata dalla FIGC. La delibera contiene la sottoscrizione dei vari documenti...

Roma è ufficialmente candidata a ospitare Euro 2032 AGI - Agenzia Italia

