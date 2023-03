Roma, traffico droga e sfruttamento prostituzione: 47 misure cautelari (Di venerdì 24 marzo 2023) commenta Una maxi - operazione dei carabinieri di Roma è scattata all'alba tra Lazio, Toscana e Grecia. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone l'applicazione di misure cautelari ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 marzo 2023) commenta Una maxi - operazione dei carabinieri diè scattata all'alba tra Lazio, Toscana e Grecia. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone l'applicazione di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Angelit92832011 : Notizie di cinghiali, spazzatura, autobus a fuoco, borseggi, traffico impazzito, buche assassine, cioè di #Roma e d… - romaatac1 : ?? #BusRoma #RomaSud #RomaTPL ???? #Traffico intenso per #lavori in via #Ardeatina tra Santa Palomba e Falcognana dir… - MediasetTgcom24 : Roma, traffico droga e sfruttamento prostituzione: 47 misure cautelari #Roma #droga #prostituzione #24marzo - Lazio_TV : Operazione in corso tra il Lazio, la Toscana e la Grecia. - VAIstradeanas : 07:26 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h -