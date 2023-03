Roma | sgominata banda cinese dedita allo spaccio e alla prostituzione A capo dell' organizzazione due donne

(Di venerdì 24 marzo 2023) - Il blitz all'alba tra Lazio, Toscana e Grecia. 47 le persone, tra cittadini cinesi, filippini e italiani, sono finite in manette. A far scattare l'indagine nel 2021 era stata la testimonianza di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloPiggi : ROMA - Maxi-operazione dei carabinieri di Roma, che hanno sgominato e tratto in arresto i membri di una banda di or… - TgrRai : L'inchiesta della Dda di Roma ha scoperto un giro di spaccio e prostituzione. - quotidianolazio : Roma, sgominata rete di #Prostituzione grazie a pentito cinese: è la prima volta - - Etrurianews : ARDEA - Una banda di trafficanti di droga operante ad Ardea e dintorni è stata individuata dai Finanzieri del Coman… - SecolodItalia1 : Lo spasimante su Facebook era un truffatore: sgominata gang criminale a Roma. Individuate 32 vittime… -

A far scattare l'indagine nel 2021 era stata la testimonianza di un collaboratore di giustizia di nazionalità cinese Maxi - operazione dei carabinieri diche ha arrestato una banda di origine ...Un'organizzazione criminale composta da 47 cittadini cinesi, filippini e italiani è stata smantellata dai carabinieri del Comando Provinciale di. Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti, in particolare di metamfetamina, e di associazione per ...ARDEA - Una banda di trafficanti di droga operante ad Ardea e dintorni è stata individuata dai Finanzieri del Comando Provinciale di, che hanno denunciato sei persone - cinque italiani e uno sloveno - nonché eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su ...

Roma, sgominata banda cinese dedita allo spaccio e alla ... Paolo Gianlorenzo

A far scattare l’indagine nel 2021 era stata la testimonianza di un collaboratore di giustizia di nazionalità cinese Maxi-operazione dei carabinieri di Roma che ha arrestato una banda di origine ...Su richiesta della DDA di Roma sono 47 le misure cautelari, tra il Lazio, la Toscana e la Grecia, che hanno raggiunto cittadini italiani, cinesi e filippini. L'indagine ha potuto avvalersi delle ...