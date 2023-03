Roma | “sesso | alcol e droga” | i pacchetti all’inclusive si sceglievano via chat I dettagli della maxi operazione FOTO E VIDEO

(Di venerdì 24 marzo 2023) Emergono ulteriori particolari circa laantie anti prostituzione dei Carabinieri scattata all’alba di oggi, venerdì 24 marzo 2023. In queste ore infatti i MilitariCompagnia diCentro, con la collaborazione dei Comandi Provinciali dei Carabinieri die Prato, stanno dando esecuzione a un’ordinanza che dispone l’applicazione di misure cautelari nei confronti di 47 cittadini cinesi, filippini e italiani (19 custodie cautelari in carcere, 16 arresti domiciliari e 12 divieti di dimora), emessa dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale disu richiestalocale Direzione Distrettuale Antimafia. Gravissime le accuse a loro carico con le persone fermate gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati ...

Probabilmente il suo pentimento non è morale ma sta di fatto che ac'è uno dei primi pentiti tra la malavita cinese. È un uomo e ha fatto sgominare un'organizzazione dedita al traffico internazionale di droghe sintetiche e allo sfruttamento della prostituzione ...

Dentro si pagava fino a 250 euro per un pacchetto speciale, all inclusive: musica, alcol, sesso e dose di droga. Un pacchetto dello sballo che attirava diversi clienti ma l'accesso non era riservato ...E’ in corso dalle prime luci dell’alba un’importante operazione dei Militari dell’Arma del Comando Provinciale di Roma tra il Lazio, la Toscana e la Grecia. Gravissime le accuse che pendono sui ...