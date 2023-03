Roma | paurosa carambola sull’Aurelia | coinvolte tre auto | uno scooter e un bus Ci sono feriti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 marzo 2023). Un incidente improvviso, delle ultime ore della giornata di oggi, venerdì 24 marzo 2023, e che ha comportato la chiusura temporanea della strada per le operazioni di messa in sicurezza e gli opportuni rilievi che saranno necessari alla ricostruzione dell’impatto, precisamente avvenuto sulla SS 1, ”Via Aurelia”. Incidente sulla Pontina, morto il 50enne di Ardea Maurizio Montisci: coinvolti diversi veicoli Un incidente abbastanza violento che ha coinvolto diverse vetture che si trovavano in transito su quel tratto di strada e che non ha mancato di creare un certo disagio per il traffico nelle prime ore della mattinata. Nel sinistro, infatti,rimastetrevetture, unoe un bus. Una ...