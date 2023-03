Roma | neonato arriva in ospedale privo di vita | dietro la morte forse una circoncisione fatta in casa

(Di venerdì 24 marzo 2023) All’alba di venerdì 24 marzo undi soli 20 giorni èto morto all’di Tor Vergata, ail decesso si sospetta un’emorragia dovuta a unaritualein. Secondo quanto riportato daToday, a chiamare i soccorsi in Zona Colonna, nella periferia est della Capitale, è stata la madre del piccolo, di origini nigeriane. Quando in strada era ancora buio, la donna, con in braccio ilpiangente, avrebbe avvicinato la pattuglia dei carabinieri di Frascati, chiedendo aiuto. I militari si trovavano nelle vicinanze per un posto di controllo. Da qui la corsa incon l’ambulanza del 118 scortata dai carabinieri sino al Policlinico Tor Vergata, ma ...

Un neonato di soli 20 giorni è arrivato morto in ospedale a Roma per sospetta emorragia dovuta probabilmente a una circoncisione rituale fatta in casa. È successo venerdì 24 marzo all'alba, in zona ...