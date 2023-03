Roma. Morto neonato di 20 giorni: ipotesi circoncisione in casa (Di venerdì 24 marzo 2023) CRONACA DI Roma – Un neonato di soli 20 giorni è Morto dopo essere stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata in seguito a una violenta emorragia. Il sospetto è che il piccolo possa essere stato sottoposto a un rituale di circoncisione nell’ambito di una comunità nigeriana che vive nella cittadina di Colonna, vicino Roma. La madre ha chiesto aiuto ai carabinieri all’alba di venerdì e il bambino è stato portato in ospedale ma purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero. Indagini sono in corso per chiarire la vicenda e non si esclude che già in giornata ci possano essere indagati per omicidio. Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 marzo 2023) CRONACA DI– Undi soli 20dopo essere stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata in seguito a una violenta emorragia. Il sospetto è che il piccolo possa essere stato sottoposto a un rituale dinell’ambito di una comunità nigeriana che vive nella cittadina di Colonna, vicino. La madre ha chiesto aiuto ai carabinieri all’alba di venerdì e il bambino è stato portato in ospedale ma purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero. Indagini sono in corso per chiarire la vicenda e non si esclude che già in giornata ci possano essere indagati per omicidio.

