Roma | la battuta di Aldair | ' Se Mourinho vuole contro la Samp gioco io'

(Di venerdì 24 marzo 2023)- "V enire a Trigoria mi fa un effetto sempre bellissimo. Ritrovare i tifosi, essere qui. Sono stato tanti anni ae quindi tornare al Fulvio Bernardini per me è come rientrare a casa, ...

Cominciano male le qualificazioni ai campionati europei, Italia campione uscente, per la nazionale di Mancini al Maradona di Napoli 2 - 1 dall'Inghilterra. Italia mai in partita nel primo tempo, si sveglia lentamente ma le idee sono poche. A Rice e Kane su rigore replica il solo Retegui che palesa un ..."Certo che questo giallorosso c'entra poco con Napoli" , la battuta di De Laurentiis , in riferimento ai colori sociali del calcio e alla Roma. E Manfredi ha replicato: "Sono i colori della città, ..."

La Roma battuta dal Barça nei quarti della Champions Femminile ... Sport Fanpage

“È uno sport bellissimo. Ho iniziato a praticarlo quando ero ancora un calciatore della Roma", assicura il brasiliano che poi racconta: "Ci giocavo ad Ostia con gli amici e poi ho proseguito in ...Nella giornata di martedì la Roma femminile si preparava all'appuntamento con la ... che per larghi periodi della stagione gioca per battere record e si presenta a ogni competizione come compagine ...