Roma, il 26 marzo torna la domenica ecologica: orari e divieti (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma – È in programma il 26 marzo la quinta domenica ecologica, l’ultima tra quelle calendarizzate con la memoria di Giunta dello scorso 20 ottobre https://www.comune.Roma.it/web-resources/cms/documents/Memoria della Giunta Capitolina n. 57 del 20 ottobre 2022 domeniche ecologiche.pdf Il provvedimento è finalizzato a tutelare la salute dei cittadini, prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico e sensibilizzare sui temi ambientali diffondendo modelli culturali di sviluppo sostenibile. L’Ordinanza del Sindaco dispone pertanto, dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30, il divieto di circolazione veicolare a tutti i veicoli a motore nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Z.T.L. “FASCIA VERDE”, anche se ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 marzo 2023)– È in programma il 26la quinta, l’ultima tra quelle calendarizzate con la memoria di Giunta dello scorso 20 ottobre https://www.comune..it/web-resources/cms/documents/Memoria della Giunta Capitolina n. 57 del 20 ottobre 2022 domeniche ecologiche.pdf Il provvedimento è finalizzato a tutelare la salute dei cittadini, prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico e sensibilizzare sui temi ambientali diffondendo modelli culturali di sviluppo sostenibile. L’Ordinanza del Sindaco dispone pertanto, dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30, il divieto di circolazione veicolare a tutti i veicoli a motore nell’area del territorio diCapitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Z.T.L. “FASCIA VERDE”, anche se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Dario Fo scoprì di aver vinto il Premio Nobel per la Letteratura mentre stava girando una puntata di Milano-Roma: u… - ItalianAirForce : In occasione del Centenario dell’#AeronauticaMilitare, per la 2ª volta nella storia, tutte le bandiere di Guerra e… - rtl1025 : ?? 100 anni dell'Aeronautica militare! Il 28 marzo a Roma, si svolgerà la cerimonia del 100° anniversario della cost… - LazzaroStellat0 : RT @baffi_francesco: Il 23 marzo 1944 il questore FASCISTA Pietro Caruso fu chiamato da Herbert Kappler, comandante tedesco della Gestapo d… - JoelTerracina : RT @FondazioneG: ??Terzo e ultimo appuntamento Dezinformacija e Misure Attive: le narrazioni strategiche filo-Cremlino in Italia sulla democ… -