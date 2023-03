Roma-Frattesi | Pinto nei guai | una big europea piomba sul calciatore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : ??#Roma-#Frattesi: nella trattativa si inserisce una big internazionale! - MondoBN : MERCATO, Duello Juve-Roma per - romaforever_it : Frattesi, è corsa a due tra Juve e Roma ma lo United lo fa seguire spesso - Ftbnews24 : Calciomercato Juventus, non solo Roma: sirene estere per Frattesi - TuttoASRoma : Hjulmand e Frattesi, la coppia è giusta: ma attenzione alla Juve -

... per il colpo dell'estate c'è un terzo inserimento: mandano spesso gli scout a seguirlo da vicino L'estate scorsa sembrava a un passo dal vestire, di nuovo, la maglia della. Anche perché i ...Sia per la Juventus che per laperò il colpoè più lontano. La 'Gazzetta dello Sport' ricorda che i bianconeri hanno ancora troppe incertezze per il proprio futuro e sarebbero ...La Juventus si è già mossa, sia con il Sassuolo che con il giocatore. Mentre laci ha provato con insistenza la scorsa estate e, più velatamente, a gennaio, forte anche di una ... è Davide,...

Frattesi l’uomo mercato: Roma e Juve pronte al duello, lo United terzo incomodo Giallorossi.net

La Lazio, vincendo il derby con la Roma, si è presa il secondo posto in solitaria che ... Quasi impossibile arrivare a Frattesi che avrebbe le caratteristiche giuste, mentre la pista Zeppieri non è da ...I Red Devils piombano su Frattesi: Diallo sul piatto Nell’ottica del programmato ... Non è affatto un mistero, infatti, che sul prodotto delle Giovanili della Roma insista l’interesse non solo di ...