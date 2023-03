Roma. Farmaci terminati, è allarme: ecco la lista dei medicinali introvabili (Di venerdì 24 marzo 2023) È allarme per la reperibilità di medicinali che sembrano essere ‘scomparsi’ dalle Farmacie. Tanta la preoccupazione per Farmaci, tra i quali anche anti epilettici salvavita e antibiotici per bambini che sono diventati introvabili, perché terminati. Le malattie di questo inverno hanno fatto terminare le ‘scorte’ e anche i medici hanno difficoltà a reperire i medicinali. Sembrerebbe che il post-pandemia abbia fatto pagare un caro prezzo alle persone che lo scorso inverno hanno dovuto fare i conti con una lunga serie di malattie respiratorie, virus e infezioni. A lanciare l’allarme è l’Agenzia del farmaco A lanciare l’allarme è proprio l’Aifa, l’agenzia del farmaco, come riporta Il Messaggero, che sottolinea come nell’ultimo trimestre la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 marzo 2023) Èper la reperibilità diche sembrano essere ‘scomparsi’ dallee. Tanta la preoccupazione per, tra i quali anche anti epilettici salvavita e antibiotici per bambini che sono diventati, perché. Le malattie di questo inverno hanno fatto terminare le ‘scorte’ e anche i medici hanno difficoltà a reperire i. Sembrerebbe che il post-pandemia abbia fatto pagare un caro prezzo alle persone che lo scorso inverno hanno dovuto fare i conti con una lunga serie di malattie respiratorie, virus e infezioni. A lanciare l’è l’Agenzia del farmaco A lanciare l’è proprio l’Aifa, l’agenzia del farmaco, come riporta Il Messaggero, che sottolinea come nell’ultimo trimestre la ...

