Roma è ufficialmente candidata a ospitare Euro 2032

(Di venerdì 24 marzo 2023) AGI - La Giunta capitolina ha approvatola candidatura dii campionati di calcio Uefanell'ambito della proposta italiana coordinata dalla Figc. La delibera contiene la sottoscrizione dei vari documenti necessari, tra cui l'Host City Agreement che definisce gli obiettivi e gli strumenti per supportare al meglio l'organizzazione dell'evento. "è tornata a essere protagonista dei grandi eventi e potrà certamente rappresentare un punto di forza della candidatura italiana aglipei di calcio del", ha sottolineato il sindaco Roberto Gualtieri. "Dopo il Giubileo 2025 e l'auspicabile assegnazione di Expo 2030, si tratterebbe di un'ulteriore occasione di sviluppo per una capitale ...

Gualtieri: 'punto di forza della candidatura italiana' . La Giunta capitolina ha approvato ufficialmente la candidatura di Roma ad ospitare i campionati di calcio Uefa Euro 2032 nell'ambito della proposta italiana coordinata dalla FIGC. La delibera contiene la sottoscrizione dei vari ...

