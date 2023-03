Roma è sporca | purtroppo Ma Rocca impedirà che il resto del Lazio si trasformi nel suo sversatoio di rifiuti

(Di venerdì 24 marzo 2023) Nei giorni scorsi il neo Presidente della Regione, ha incontrato il sindaco Gualtieri per discutere del termovalorizzatore, la cui approvazione portò alla caduta del governo Draghi, e delle strategie possibili per fare fronte alla grave situazione che riguarda la nostra capitale. Chesiaè un dato di fatto internazionale,confermato dai tanti articoli apparsi sulla stampa estera. Lo sì vede ancora più nei giorni in cui la città, come adesso, è fortunatamente invasa dai turisti.ha espresso perplessità più che legittime sull’impatto del termovalorizzatore ma ha offerto diligentemente la massima collaborazione istituzionale al sindaco di. L’avvento del nuovo governatore e di un assessore regionale competente come Elena ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimoOrazi2 : RT @M5SBerlino: E mi fermo qui! #Raggi #Amendola Una Roma inefficiente, sporca e ingiusta è anche figlia di chi la racconta. - Maksimo75 : RT @Paolo__Ferrara: Condividere questo video è un gesto d'amore verso la città. Una Roma inefficiente, sporca e ingiusta è anche figlia di… - PatriziaBorghi2 : RT @Paolo__Ferrara: Condividere questo video è un gesto d'amore verso la città. Una Roma inefficiente, sporca e ingiusta è anche figlia di… - VincentCinque1 : RT @M5SBerlino: E mi fermo qui! #Raggi #Amendola Una Roma inefficiente, sporca e ingiusta è anche figlia di chi la racconta. - ufogufo : RT @Paolo__Ferrara: Condividere questo video è un gesto d'amore verso la città. Una Roma inefficiente, sporca e ingiusta è anche figlia di… -

Abbonati per leggere anche Leggi anche Franchino Er Criminale boccia PastaEat: "Cucina unta e. Ho visto scontrini appoggiati sul cibo""Ma davvero nega Mi sembra come quel politico che diceva che gli avevano acquistato casa a sua insaputa". Pippo Giordano ha fatto parte della "Dozzina" di Gianni Di Gennaro inviata dain Sicilia per indagare sul sequestro di Giuseppe Di Matteo . Come ha raccontato ieri il sito Livesicilia , durante l'interrogatorio di garanzia ...'i nostri ministri presenteranno la loro visione su come le aziende italiane potranno dare ...alla fornitura di munizioni all'uranio impoverito potrebbe essere l'uso di una bombada parte ...

Roma è sporca, purtroppo. Ma Rocca impedirà che il resto del Lazio ... Secolo d'Italia

Il cantautore romano, 25 anni, all'anagrafe Christian Tommasi ha iniziato a incidere brani durante la quarantena. Sabato 25 marzo sarà sul palco di «Muretto San Lollo» in una jam dedicata alla scena e ...A Roma la storia diventa realtà e annulla l’amarezza della sconfitta (di misura) delle giallorosse in Champions. Il più alto numero di spettatori mai registrato in Italia per un match di calcio femmin ...