Roma | bimbo di 4 anni precipita dal balcone In codice rosso al ' Gemelli'

(Di venerdì 24 marzo 2023) Un bambino di quattro èto, per ragioni ancora da accertare, questa mattina da unal secondo piano di uno stabile a. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 in via Dei Fiori, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nonnaangela60 : RT @LaStampa: Roma, bimbo di 20 giorni muore dissanguato: forse uccisa da un’emorragia dopo la circoncisione in casa - infoitinterno : Roma, bimbo di 3 anni cade dal balcone: è gravissimo - IzzoEdo : == #Roma, #bimbo di 20 giorni muore dissanguato: forse ucciso da un’#emorragia dopo la circoncisione in casa.… - IzzoEdo : == #Roma, #bimbo di 20 giorni muore dissanguato: forse ucciso da un’emorragia dopo la circoncisione in casa.… - GINA32451015 : RT @LaStampa: Roma, bimbo di 20 giorni muore dissanguato: forse uccisa da un’emorragia dopo la circoncisione in casa -

Dramma sfiorato lungo la mattinata di venerdì 24 marzo a, in un palazzo di Centocelle . Un bambino di 4 anni è precipitato dal balcone della casa in ... I soccorsi e il trasferimento delin ...Un bambino di quattro è precipitato, per ragioni ancora da accertare, questa mattina da un balcone al secondo piano di uno stabile a. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 in via Dei Fiori, in zona Alessandrino. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli. Sull'episodio indaga la polizia.Il decesso sull'ambulanza che lo trasportava in ospedale: disposta ...

Roma, bimbo precipita da un balcone: grave in ospedale TGCOM

È stato trovato intorno alle 23:30 di ieri, privo di vita in galleggio, il corpo di un bambino di 4 anni caduto nel fiume Adigetto, a Villanova del Ghebbo, nel Rodigino. I… Leggi ...Un bimbo di appena 20 giorni, di nazionalità nigeriana, è arrivato privo di vita questa mattina all’ospedale di Tor Vergata. In base a quanto si apprende la madre con il piccolo in braccio ha fermato ...