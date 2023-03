Roma | bimbo di 4 anni cade da balcone

(Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Un bambino di quattroè precipitato questa mattina da unal secondo piano di un edificio a Via dei Fiori, nel quartiere Prenestino a. Il piccolo è stato trasportato in Codice rosso al Policlinico Gemelli. Sono in corso le indagini della Polizia per ricostruire quanto accaduto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Un bambino di quattro anni è precipitato, per ragioni ancora da accertare, questa mattina da un balcone al secondo piano di uno stabile a Roma. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 in via Dei Fiori, ...Roma, bimbo di 3 anni precipita da balcone al secondo piano in via dei Fiori: è gravissimo Portato in codice rosso al policlinico Gemelli: sul posto, oltre al 118, la polizia che sta cercando di fare ...