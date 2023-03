Roma, auto ariete per “assaltare” il supermercato alla Balduina: tentativo di furto nella notte (Di venerdì 24 marzo 2023) tentativo di furto nella notte ad opera di ignoti ai danni di un supermercato alla Balduina a Roma. I ladri hanno utilizzato un’auto come ariete per cercare di aprirsi un varco all’interno del punto vendita. Qualcosa però non deve essere andata secondo i piani considerando che i malviventi, dopo aver infranto la vetrina, sono scappati senza portare via nulla. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Tentato furto al supermercato Decò di Via Lattanzio a Roma stanotte Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina Foto F.F. Gruppo Facebook Sei di Balduina se…(gruppo senza censure) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 marzo 2023)diad opera di ignoti ai danni di un. I ladri hanno utilizzato un’comeper cercare di aprirsi un varco all’interno del punto vendita. Qualcosa però non deve essere andata secondo i piani considerando che i malviventi, dopo aver infranto la vetrina, sono scappati senza portare via nulla. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. TentatoalDecò di Via Lattanzio astaArticolo in aggiornamento, ricarica la pagina Foto F.F. Gruppo Facebook Sei dise…(gruppo senza censure) su Il Corriere della Città.

