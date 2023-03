Rocco Schiavone 5, quando va in onda? Data di uscita, trama episodi, cast e anticipazioni (Di venerdì 24 marzo 2023) . Si sta per avvicinare l’avvio della quinta stagione della serie televisiva, che vedrà nuovamente protagonista l’attore romano Marco Giallini. Una sorpresa per i fan del programma, che nella quarta edizione si erano dovuti accontentare di una serie televisiva “cortissima”. Così corta, da mettere in dubbio il proseguo sui palinsesti Rai e su Rai 2. Rocco Schiavone 5 si farà La serie televisiva si farà, ispirata al protagonista delle storie di gialli scritte da Antonio Manzini. A dare l’annuncio di questo inaspettato proseguo, è proprio l’autore in una sua ultima intervista rilasciata all’Ansa. A suo parere, l’ultima stagione è stata viziata da due situazioni: la pandemia e l’impossibilità di scrivere altre storie. Perché il Covid-19, in una botta sola, ha limitato la possibilità di svolgere le riprese ma soprattutto mettere davanti a una telecamera le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 marzo 2023) . Si sta per avvicinare l’avvio della quinta stagione della serie televisiva, che vedrà nuovamente protagonista l’attore romano Marco Giallini. Una sorpresa per i fan del programma, che nella quarta edizione si erano dovuti accontentare di una serie televisiva “cortissima”. Così corta, da mettere in dubbio il proseguo sui palinsesti Rai e su Rai 2.5 si farà La serie televisiva si farà, ispirata al protagonista delle storie di gialli scritte da Antonio Manzini. A dare l’annuncio di questo inaspettato proseguo, è proprio l’autore in una sua ultima intervista rilasciata all’Ansa. A suo parere, l’ultima stagione è stata viziata da due situazioni: la pandemia e l’impossibilità di scrivere altre storie. Perché il Covid-19, in una botta sola, ha limitato la possibilità di svolgere le riprese ma soprattutto mettere davanti a una telecamera le ...

