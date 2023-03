Robert Downey Jr. protagonista del remake de “La donna che visse due volte” di Hitchcock? (Di venerdì 24 marzo 2023) Paramount Pictures sarebbe al lavoro su un remake de La donna che visse due volte (Vertigo) con Robert Downey Jr. nei panni del protagonista. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato il noto sito Variety, che ha svelato anche i primi dettagli. Robert Downey Jr. si appresta ad essere uno dei protagonisti indiscussi della prossima stagione cinematografica. Il noto volto di Iron Man è difatti nel cast dell’attesissimo Oppenheimer di Cristopher Nolan, insieme – tra gli altri – a Cillian Murphy e Florence Pugh. Il nome del divo hollywoodiano, tuttavia, è tornato di recente alla ribalta per via di un altro progetto, che si appresta ad essere tra i più ambiziosi della sua carriera, qualora dovesse entrare in porto. Robert ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 24 marzo 2023) Paramount Pictures sarebbe al lavoro su unde Lachedue(Vertigo) conJr. nei panni del. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato il noto sito Variety, che ha svelato anche i primi dettagli.Jr. si appresta ad essere uno dei protagonisti indiscussi della prossima stagione cinematografica. Il noto volto di Iron Man è difatti nel cast dell’attesissimo Oppenheimer di Cristopher Nolan, insieme – tra gli altri – a Cillian Murphy e Florence Pugh. Il nome del divo hollywoodiano, tuttavia, è tornato di recente alla ribalta per via di un altro progetto, che si appresta ad essere tra i più ambiziosi della sua carriera, qualora dovesse entrare in porto....

