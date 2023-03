Ritiro a Girona: report allenamento 23 marzo (Di venerdì 24 marzo 2023) Terzo giorno di Ritiro al centro sportivo “La Vinya” del Girona FC per il Palermo allenato da Eugenio Corini. I rosanero hanno svolto in mattinata un lavoro di attivazione e mobilità ed un’esercitazione tattica sulla fase offensiva, mentre nel pomeriggio un lavoro di attivazione e torelli, un’esercitazione tattica sulla costruzione bassa ed una partita a tema. Renzo Orihuela ha lavorato parzialmente in gruppo. Davide Bettella e Ivan Marconi hanno iniziato la riatletizzazione. Jeremie Broh ha svolto un lavoro differenziato programmato. Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Terzo giorno dial centro sportivo “La Vinya” delFC per il Palermo allenato da Eugenio Corini. I rosanero hanno svolto in mattinata un lavoro di attivazione e mobilità ed un’esercitazione tattica sulla fase offensiva, mentre nel pomeriggio un lavoro di attivazione e torelli, un’esercitazione tattica sulla costruzione bassa ed una partita a tema. Renzo Orihuela ha lavorato parzialmente in gruppo. Davide Bettella e Ivan Marconi hanno iniziato la riatletizzazione. Jeremie Broh ha svolto un lavoro differenziato programmato. Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

