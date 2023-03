Risse | un ferito a Carpino | due a Francavilla Fontana Nelle scorse ore

(Di venerdì 24 marzo 2023) Rossa a bottigliate in strada fra senegalesi a. Un. Accaduto in serata. Asono rimasti feriti due carabinieri che erano impegnati per sedare la rissa tra gruppi familiari. Quattro arrestati. L'articolo: un, due a ore proviene da Noi Notizie..

Ed è qui che si susseguono, accoltellamenti e sparatorie, l'ultima delle quali, l'altra notte,... la stessa in cui il 12 marzo fuil 19enne Antonio Gaetano. Qualcosa di più, insomma, della ...Uno dei colpi esplosi hamortalmente il 18enne Francesco Pio Maimone, risultato totalmente ... Nella zona degli chalet, al centro da tempo di episodi di cronaca nera (tra agguati, rapine e),...... fuori dallo stadio Olimpico , scontri con la polizia,e vetrine di negozi distrutte. Vennero ... sull'A1, nei pressi di Bologna , e scoppiarono scontri con un tifoso che rimaseda una ...

Rissa in strada fra padri e figli: feriti due carabinieri, quattro persone arrestate BrindisiReport

Rossa a bottigliate in strada fra senegalesi a Carpino. Un ferito. Accaduto in serata. A Francavilla Fontana sono rimasti feriti due carabinieri che erano impegnati per sedare la rissa tra gruppi ...Non c’è pace per la zona della stazione: l’ennesima rissa tra giovanissimi è stata segnalata in ... Per fortuna, ha rimediato solo qualche ferita superficiale. Sul posto, Volante e Polizia locale. Il ...