“Rischio 900mila arrivi dalla Tunisia”: la Meloni dice il vero, ma l’Ue è sorda (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar – Se la Tunisia dovesse collassare, o anche solo se la situazione economico-sociale della nazione nordafricana – già traballante – dovesse aggravarsi ulteriormente, sulle nostre coste potrebbero sbarcare “900mila” persone che l’Italia non è in grado di “accogliere”. E’ quanto affermato ieri da Giorgia Meloni intervenendo al Consiglio Europeo. Il primo ministro è apparso fortemente preoccupato e ha lanciato un “grave avvertimento” ai colleghi capi di Stato e di governo europei, proprio sui rischi che si corrono. La Meloni ha dunque chiesto di attivarsi il più possibile affinché venga sbloccato il prestito del Fondo Monetario Internazionale a Tunisi, facendo notare che gli arrivi in Italia sono triplicati rispetto allo scorso anno. Precisando poi che a suo avviso, se questo impressionante ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar – Se ladovesse collassare, o anche solo se la situazione economico-sociale della nazione nordafricana – già traballante – dovesse aggravarsi ulteriormente, sulle nostre coste potrebbero sbarcare “” persone che l’Italia non è in grado di “accogliere”. E’ quanto affermato ieri da Giorgiaintervenendo al Consiglio Europeo. Il primo ministro è apparso fortemente preoccupato e ha lanciato un “grave avvertimento” ai colleghi capi di Stato e di governo europei, proprio sui rischi che si corrono. Laha dunque chiesto di attivarsi il più possibile affinché venga sbloccato il prestito del Fondo Monetario Internazionale a Tunisi, facendo notare che gliin Italia sono triplicati rispetto allo scorso anno. Precisando poi che a suo avviso, se questo impressionante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : C'è il rischio che arrivino '900mila' persone che l'Italia non è in grado di 'accogliere'. L'avvertimento del premi… - Adnkronos : Migranti, Meloni a Ue: 'Rischio 900mila arrivi da Tunisia' . #Adnkronos - bizcommunityit : 'Disgelo Meloni-Macron': faccia a faccia in hotel su migranti e nucleare. La premier: 'Dalla Tunisia rischio 900mil… - BinaryOptionEU : RT 'C'è il rischio che arrivino '900mila' persone che l'Italia non è in grado di 'accogliere'. L'avvertimento del p… - LatrBerserkr : RT @Adnkronos: C'è il rischio che arrivino '900mila' persone che l'Italia non è in grado di 'accogliere'. L'avvertimento del premier Meloni… -