Ripartiamo insieme: progetto amplia il tempo scuola alla Veneziano-Novelli con moduli formativi innovativi e inclusivi (Di venerdì 24 marzo 2023) Si amplia il tempo scuola alla Veneziano-Novelli con l’avvio del progetto Pon 2022/23 “Ripartiamo insieme”. Articolata in 15 moduli formativi destinati agli alunni della scuola elementare e media, la proposta didattica punta ad implementare il livello di inclusivita’ della scuola, a rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente e a valorizzare le attitudini individuali. Tante (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di venerdì 24 marzo 2023) Siilcon l’avvio delPon 2022/23 “”. Articolata in 15destinati agli alunni dellaelementare e media, la proposta didattica punta ad implementare il livello dita’ della, a rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente e a valorizzare le attitudini individuali. Tante (Monrealelive.it)

