Riparte l'inchiesta sulla strage di Piazza della Loggia (Di venerdì 24 marzo 2023) AGI - Quarantanove anni dopo c'è un piccolo foglio appeso sulla porta dell'aula con la scritta “Z.R.' e null'altro, per ragioni di riservatezza. Sono le iniziali di Roberto Zorzi, l'uomo che l'inchiesta quater della Procura di Brescia ha individuato assieme a quello di Marco Toffaloni come l'esecutore materiale della strage del terrorismo nero che il 20 maggio 1974 provocò otto morti e oltre cento feriti durante una manifestazione sindacale antifascista. Ma Piazza della Loggia, così nel linguaggio comune ci si riferisce a questo attentato come se per sempre si fosse preso l'identità del luogo, è un procedimento ancora 'vivo', come dimostra la presenza di giovani eredi che non conobbero chi cadde, e che non può restare lontano dai clamori, nonostante i ... Leggi su agi (Di venerdì 24 marzo 2023) AGI - Quarantanove anni dopo c'è un piccolo foglio appesoporta dell'aula con la scritta “Z.R.' e null'altro, per ragioni di riservatezza. Sono le iniziali di Roberto Zorzi, l'uomo che l'quaterProcura di Brescia ha individuato assieme a quello di Marco Toffaloni come l'esecutore materialedel terrorismo nero che il 20 maggio 1974 provocò otto morti e oltre cento feriti durante una manifestazione sindacale antifascista. Ma, così nel linguaggio comune ci si riferisce a questo attentato come se per sempre si fosse preso l'identità del luogo, è un procedimento ancora 'vivo', come dimostra la presenza di giovani eredi che non conobbero chi cadde, e che non può restare lontano dai clamori, nonostante i ...

