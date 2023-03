Rinnovo Spalletti? De Laurentiis ha già deciso: accadrà a fine stagione! (Di venerdì 24 marzo 2023) Luciano Spalletti resterà a lungo l’allenatore del Napoli? L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione riguardo il futuro dell’allenatore azzurro e spiega le intenzioni che ha in merito Aurelio De Laurentiis, patron azzurro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Futuro Spalletti: l’idea di De Laurentiis C’è tempo per sedersi attorno a un tavolo e discutere, perché dalla prossima settimana comincia una cavalcata con altre 13, si spera addirittura 16, sfide che dovranno dire quanto straordinaria sarà la stagione del Napoli. Solo dopo Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti cominceranno a discutere del futuro dell’allenatore e dunque di quello del Napoli. Napoli Spalletti De Laurentiis attenderà ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 marzo 2023) Lucianoresterà a lungo l’allenatore del Napoli? L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione riguardo il futuro dell’allenatore azzurro e spiega le intenzioni che ha in merito Aurelio De, patron azzurro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Futuro: l’idea di DeC’è tempo per sedersi attorno a un tavolo e discutere, perché dalla prossima settimana comincia una cavalcata con altre 13, si spera addirittura 16, sfide che dovranno dire quanto straordinaria sarà la stagione del Napoli. Solo dopo Aurelio Dee Lucianocominceranno a discutere del futuro dell’allenatore e dunque di quello del Napoli. NapoliDeattenderà ...

