Rimini-Reggiana (sabato 25 marzo 2023 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo aver faticosamente passato l’ostacolo Torres grazie ad un gol di Kabashi, la Reggiana di Diana è impegnata nell’anticipo del trentaquattresimo turno di serie C girone B contro il Rimini. La squadra di Gaburro non vince da 4 gare ed è scivolata ai margini della zona playoff. I romagnoli stanno trovando più di qualche problema a fare risultato in casa, dove non vincono dal InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo aver faticosamente passato l’ostacolo Torres grazie ad un gol di Kabashi, ladi Diana è impegnata nell’anticipo del trentaquattresimo turno di serie C girone B contro il. La squadra di Gaburro non vince da 4 gare ed è scivolata ai margini della zona playoff. I romagnoli stanno trovando più di qualche problema a fare risultato in casa, dove non vincono dal InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoRegia : Riparte questa mattina la vendita dei biglietti per #Rimini vs #Reggiana: restano a disposizione circa 250 tagliand… - CorriereRomagna : Calcio C, Rimini: Gabbianelli salta anche la Reggiana - - TuttoRegia : Il focus sul prossimo avversario della #Reggiana: il #Rimini - Fantacalciok : Rimini – Reggiana: diretta live e risultato in tempo reale - NORISORSE : RT @CorriereRomagna: Calcio C, Rimini: appena 200 biglietti venduti, la Reggiana avrà 1.800 tifosi al seguito - -

Calcio C, Rimini: Gabbianelli salta anche la Reggiana Contro la Reggiana sarà sicuramente out anche Mattia Rossetti, però non mancano le alternative a Gaburro che ... cioè quello che il Rimini si troverà a giocare in trasferta al "Romeo Neri". Rimini - Reggiana: diretta live e risultato in tempo reale La partita Rimini - Reggiana di Sabato 25 marzo 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C ... Weekend sportivo ad alto rischio, preoccupazioni per la tenuta della viabilità Massima attenzione da parte della Questura di Rimini che, per il weekend, è chiamata a garantire l'ordine pubblico sia nel pomeriggio di sabato per il match di calcio Rimini - Reggiana e, a 24 ore di ... Contro lasarà sicuramente out anche Mattia Rossetti, però non mancano le alternative a Gaburro che ... cioè quello che ilsi troverà a giocare in trasferta al "Romeo Neri".La partitadi Sabato 25 marzo 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C ...Massima attenzione da parte della Questura diche, per il weekend, è chiamata a garantire l'ordine pubblico sia nel pomeriggio di sabato per il match di calcioe, a 24 ore di ... Duemila tifosi della Reggiana pronti a partire per Rimini Gazzetta di Reggio Cesena sul podio Lucchese decima Sul podio, al fianco del Cesena, ci sono la Reggiana (5.651 di media) e l’Ancona (2.851). Buonissimo 4° posto per il Rimini, con 2.955 spettatori. Al 5° posto c’è il Siena (2.560) e al 6° la Torres (2 ... Per la Reggiana un incubo chiamato Santini Il Rimini che domani proverà a mettere il bastone tra le ruote alla Reggiana non ha certamente solo lui, ma l’attaccante classe ’92 – attuale vice capocannoniere del Girone B con 14 reti, dietro a ... Sul podio, al fianco del Cesena, ci sono la Reggiana (5.651 di media) e l’Ancona (2.851). Buonissimo 4° posto per il Rimini, con 2.955 spettatori. Al 5° posto c’è il Siena (2.560) e al 6° la Torres (2 ...Il Rimini che domani proverà a mettere il bastone tra le ruote alla Reggiana non ha certamente solo lui, ma l’attaccante classe ’92 – attuale vice capocannoniere del Girone B con 14 reti, dietro a ...