Rilanciare il Made in Italy. Il caso McDonald’s secondo Baroni

(Di venerdì 24 marzo 2023) Al tempo del reshoring,e preservare la competitività delle filiere nazionali è per l’Italia, ma non solo, un tema prioritario. In questa ottica, cosa può fare un’azienda multinazionale per sostenere le catene produttive dei Paesi nei quali opera? Nell’agroalimentare,Italia se lo domanda da 37 anni e sembra aver trovato alcune risposte. Ne abbiamo parlato con Dario, ad diItalia. Partiamo dall’Italia. Come si è evoluta la vostra attività nel tempo? Guardando indietro, all’arrivo diin Italia 37 anni fa, è evidente quanta strada abbiamo fatto. Il lungo percorso intrapreso per valorizzare la filiera dell’agroalimentare italiano si è concretizzato negli anni grazie a crescenti investimenti e a un legame sempre più solido con tutto il comparto. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Tre proposte per sviluppare le competenze 4.0 e rilanciare il Made in Italy -

... individuare nuove modalità di commercializzazione,l'eccellenza dell'artigianato e la salvaguardia del patrimonio delle tradizioniin Italy, con un occhio attento alle prospettive ...Non solo, ecco Distilled Dry Gin, ma sono tante le novità e le proposte per... Rimangono saldi i valori originari di naturalità , saper fare artigianale e qualitàin Italy , all'interno ......#noFakefood proprio durante evento di rilancio della pizza napoletana come simbolo delin ...occorre la massima convergenza di tutte le istituzioni e degli operatori pubblici e privati e...

Tre proposte per sviluppare le competenze 4.0 e rilanciare il Made in Italy Il Sole 24 ORE

È dai territori, quindi, che si rilancia il marchio Italia. Ci faccia degli esempi… Per noi, promuovere il Made in Italy significa mettere in campo azioni concrete a supporto dell’intera filiera e ...Tassoni compie 230 anni e il Gruppo Lunelli vuole rilanciare un mito: ''Una nuova era tra memoria ... lo storico marchio inaugura una nuova era votata al saper fare artigianale e alla qualità Made in ...