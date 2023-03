Riforma SSN, da stipendi più alti a “flat tax”: il piano di Schillaci (Di venerdì 24 marzo 2023) Un provvedimento in arrivo “entro l’estate”, di carattere normativo ed economico, per ridare appeal al Ssn che passa necessariamente per la valorizzazione del personale: lo ha annunciato il Ministro della Salute Orazio Schillaci nel corso del Question time illustrando anche alcune misure per fronteggiare la carenza di personale sanitario, criticità già nota ma decisamente peggiorata con la pandemia. Riforma SSN, il piano di Schillaci Stretti i tempi del “piano” che si muove su più direttrici e passa anzitutto da percorsi di carriera, meccanismi di premialità e aumenti destinati ai medici che operano nei reparti di prima linea – come ad esempio i Pronto soccorso. Parte del pacchetto misure di defiscalizzazione come una “flat tax” su una fetta della retribuzione e incremento delle ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 marzo 2023) Un provvedimento in arrivo “entro l’estate”, di carattere normativo ed economico, per ridare appeal al Ssn che passa necessariamente per la valorizzazione del personale: lo ha annunciato il Ministro della Salute Orazionel corso del Question time illustrando anche alcune misure per fronteggiare la carenza di personale sanitario, criticità già nota ma decisamente peggiorata con la pandemia.SSN, ildiStretti i tempi del “” che si muove su più direttrici e passa anzitutto da percorsi di carriera, meccanismi di premialità e aumenti destinati ai medici che operano nei reparti di prima linea – come ad esempio i Pronto soccorso. Parte del pacchetto misure di defiscalizzazione come una “tax” su una fetta della retribuzione e incremento delle ...

