Riforma pensioni, in Francia come in Italia la democrazia del capitalismo è un'enorme balla (Di venerdì 24 marzo 2023) In Francia un popolo che, a differenza di altri (non faccio nomi) si ricorda di essere tale, sta letteralmente insorgendo contro la decisione del presidente Macron di imporre una Riforma delle pensioni che va a esclusivo beneficio del padronato e della finanza. Allungare la vita lavorativa a 65 anni significa infatti prolungare lo sfruttamento di persone che, raggiunta una certa venerabile età, avrebbero finalmente il diritto al riposo e a occupazioni più piacevoli dopo un'esistenza spesa, il più delle volte, in attività faticose, alienanti e ripetitive. E significa anche, bloccando il turnover, ritardare l'accesso al lavoro delle giovani generazioni condannate al precariato a vita e con la prospettiva di non ottenere mai una pensione degna di questo nome. Macron, eletto per la seconda volta a presidente per un complesso di circostanze ...

