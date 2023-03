Ricordi La Tata? La serie cult anni ’90 pronta a tornare in tv con un revival

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 24 marzo 2023) La: la’90 potrebbepresto sugli schermi con un. A lavorarci sarà proprio Fran Drescher, la storica e amatissima protagonista. Quantihai? Sembra una domanda troppo personale, ma fidati, è fondamentale per capire se hai l’età giusta per capire quello di cui stiamo per parlare. Se sei un millennial, forse qualche possibilità c’è ancora. Te lele sitcom che andavano in onda su Italia 1 negli90? Erano tutte un po’ trash, eppure avevano rapito il nostro cuore di adolescenti. Lasta per: ecco cosa succede Foto instagram-grantennistoscana.itCe n’era una in particolare, della quale molti anche tra gli adulti si erano perfettamente ...