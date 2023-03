Ricevimento dei genitori? Solo in tedesco anche se a Bolzano. “In una scuola di lingua tedesca si parla il tedesco” (Di venerdì 24 marzo 2023) Scorsa settimana un ragazzo è stato respinto dall'iscrizione a una scuola media di Bolzano perché né lui né i suoi genitori conoscono la lingua tedesca. Attualmente, il giovane studente frequenta la quinta elementare in un istituto italiano nella città. L'assessora comunale Johanna Ramoser ha richiesto un colloquio con gli insegnanti per cercare di limitare la presenza crescente di italiani e stranieri nelle scuole elementari. Il colloquio ha confermato l'insufficiente conoscenza della lingua tedesca da parte del ragazzo e della sua famiglia, motivo principale per il respingimento della richiesta d'iscrizione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 marzo 2023) Scorsa settimana un ragazzo è stato respinto dall'iscrizione a unamedia diperché né lui né i suoiconoscono la. Attualmente, il giovane studente frequenta la quinta elementare in un istituto italiano nella città. L'assessora comunale Johanna Ramoser ha richiesto un colloquio con gli insegnanti per cercare di limitare la presenza crescente di italiani e stranieri nelle scuole elementari. Il colloquio ha confermato l'insufficiente conoscenza dellada parte del ragazzo e della sua famiglia, motivo principale per il respingimento della richiesta d'iscrizione. L'articolo .

