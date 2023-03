(Di venerdì 24 marzo 2023) E’ arrivato l’annunciato terremoto in. Silvio Berlusconi toglie a Alessandrol’incarico die mette al suoPaolo, vicino al ministro Tajani. Conferma l’incarico dial Senato per Licia, la cui poltrona era trabnte secondo i rumors degli ultimi giorni. Unche era stato preceduto da una raccolta di firme dei deputati forzisti contro, reo — secondo i racconti — di tenere troppo d’occhio gli onorevoli facendoli addirittura fotografare o comunque controllare se intrattengono rapporti troppo stretti con l’area dei fedelissimi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parole_libere66 : RT @SecolodItalia1: Ribaltone in Forza Italia: Barelli capogruppo alla Camera al posto di Cattaneo, Ronzulli confermata - SecolodItalia1 : Ribaltone in Forza Italia: Barelli capogruppo alla Camera al posto di Cattaneo, Ronzulli confermata… - coredestacitta : io ho paura del ribaltone, ma pensiamo positivo…forza roma ! - Fra_zz : @dariopelle3 Stai calmo. Veloce ribaltone un par di ciufoli. Forza Giana Erminio!!! ???? -

...Sesto e ben 6 sulla terzadel girone, il Pordenone, che per diverso tempo ha guidato il campionato e che dava l'impressione di poter andare fino in fondo. Così non è stato ed ecco il...I VOTI Come dettaglia stamani La Repubblica , 'a favore delvotano Fuortes (che ha ... Igor De Biasio (figura di confine tra Fratelli d'Italia e Lega), Simona Agnes (Italia) e ...Italia nella bufera, sono già pronti i sostituti. Ecco i nomi InItalia è scoppiato il caos, con Berlusconi sempre più defilato è un tutti contro tutti per la ... Un vero: ...

Ribaltone in Forza Italia: Barelli capogruppo alla Camera al posto di ... Secolo d'Italia

Nominato il nuovo capogruppo alla Camera di Forza Italia: l’Onorevole Paolo Barelli prende il posto di Alessandro Cattaneo che diventa vice coordinatore nazionale del partito. A comunicarlo è lo stess ...Sale la tensione nel partito. A rischio Ronzulli al Senato e Cattaneo. I possibili sostituti: Paroli a Palazzo Madama e Barelli (vicino a Tajani) o Bergamini ...