Retegui, una palla buona ha avuto e ha fatto gol (Di venerdì 24 marzo 2023) Reteguei, promosso l'esordio in Nazionale. Ha segnato un gol, si è guadagnato un'espulsione. Il centravanti last minute per un'ora sembra un pesce fuor d'acqua tra una spizzata e qualche incomprensione, poi però in area fa lo squalo, perché azzanna la prima palla davvero buona e segna con un diagonale potente e preciso. Grezzo, ma interessante. Bienvenido. 6,5 – Corriere della Sera Il cinquantesimo oriundo della storia della Nazionale festeggia il debutto con un gol che fa ben sperare per il futuro. Nel finale propizia anche l'espulsione di Shaw. 7 – Libero Quando sembra più el Tanque Denis che Batistuta (con rispetto, sia chiaro), si toglie di dosso ogni inibizione, va nello spazio lo conquista e sistema la rasoiata che sa di gioia. Segnare aiuta a vivere meglio e pare persino più leggero, dopo. 6,5 – Corriere dello Sport Arriva e segna, sembra una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 1 - Escluse le amichevoli, prima di Mateo #Retegui l'ultimo giocatore a segnare al suo esordio con la Nazionale ita… - CorSport : Per l'Inghilterra sono decisive le reti di Rice e Kane (su rigore contestato) nel primo tempo. Accorcia le distanze… - tuttosport : L'Inghilterra batte gli azzurri nel primo match di qualificazione a EURO24 al Maradona dove il Napoli ha perso solo… - napolista : #Retegui, una palla buona ha avuto e ha fatto gol Positivo l’esordio in Nazionale dell’italo-argentino. È un centr… - fede_digregorio : Dire a Retegui che è una via di mezzo tra Iaquinta e Belotti non mi sembra un gran complimento. -