Retegui non chiude le porte: «Serie A? In futuro chissà, ma sono contento!» (Di venerdì 24 marzo 2023) Mateo Retegui in un’intervista su Sky Sport dopo Italia-Inghilterra 1-2, non ha chiuso le porte alla Serie A dov’è seguito in particolare da Inter e Milan. IL futuro – Retegui sogna di giocare in Europa e non chiude le porte alla Serie A: «Abbiamo perso una partita molto importante, però sono contento per il debutto. Ci tenevo a iniziare bene. Quando ho ricevuto la chiamata ero molto orgoglioso di rappresentare l’Italia, sono felice di essere qui. Giocare in Italia? In un futuro magari non troppo lontano, sicuramente mi piacerebbe giocare in Europa. Anche in Italia. Ma ora sono contento di giocare per il Tigre ed è un onore rappresentare la loro maglia». Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) Mateoin un’intervista su Sky Sport dopo Italia-Inghilterra 1-2, non ha chiuso leallaA dov’è seguito in particolare da Inter e Milan. ILsogna di giocare in Europa e nonleallaA: «Abbiamo perso una partita molto importante, peròcontento per il debutto. Ci tenevo a iniziare bene. Quando ho ricevuto la chiamata ero molto orgoglioso di rappresentare l’Italia,felice di essere qui. Giocare in Italia? In unmagari non troppo lontano, sicuramente mi piacerebbe giocare in Europa. Anche in Italia. Ma oracontento di giocare per il Tigre ed è un onore rappresentare la loro maglia». Inter-News - Ultime notizie e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? ??????????????????#ItaliaInghilterra 1??-2?? ?? Rice 13’, Kane (rig.) 44’, #Retegui 56’ ?? Al “Maradona… - gippu1 : #ItaliaInghilterra Dichiarazioni vs realtà: nel suo 'ottimo' secondo tempo, in cui secondo Mancini 'abbiamo dominat… - mirkocalemme : Il #Maradona è esploso al gol di #Retegui. Un argentino che esordisce a #Napoli con la maglia dell'#Italia: il gol… - EDabizzi : RT @maurobiani: #ItaliaInghilterra #cittadinanza Sentire parlare Retegui (che ha segnato) in “argentino” con la maglia della nazionale ital… - MKISKOV : RT @siriomerenda: ricordo senza polemica che ci sono bambini nati in Italia che non hanno ancora la cittadinanza che ha ottenuto #Retegui e… -