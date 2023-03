Retegui non basta, Kane è da record: l'Inghilterra torna a vincere in Italia, 62 anni dopo è 1-2 (Di venerdì 24 marzo 2023) dopo l'incredibile vittoria degli Europei nel 2021 a Wembley e la clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, si è tornati... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 marzo 2023)l'incredibile vittoria degli Europei nel 2021 a Wembley e la clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, si èti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? ??????????????????#ItaliaInghilterra 1??-2?? ?? Rice 13’, Kane (rig.) 44’, #Retegui 56’ ?? Al “Maradona… - gippu1 : #ItaliaInghilterra Dichiarazioni vs realtà: nel suo 'ottimo' secondo tempo, in cui secondo Mancini 'abbiamo dominat… - GoalItalia : #Retegui debutta subito da titolare: giocherà con la numero 19 di Bonucci ???? Non convocati Grifo e Pafundi ?… - tomaso_palli : Una ripresa discreta dell’Italia - difficile fare peggio del 1’t - non basta (un solo tiro in porta) e l’Inghilterr… - rpinci : RT @TV2000it: ??#EURO2024 #ItaliaInghilterra finisce 1-2 A #Napoli gli inglesi vincono con #Rice e #Kane, per gli #azzurri segna l'esord… -