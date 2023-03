Retegui, l’Inter è in vantaggio su tutti! Ma un unico ostacolo – Sky (Di venerdì 24 marzo 2023) Il desiderio dell’Inter nei riguardi di Retegui potrebbe divenire realtà. Il club nerazzurro sembrerebbe in vantaggio su tutti i pretendenti. Su Sky Sport 24 spiegano perché e quale potrebbe essere l’unico ostacolo all’acquisto dell’attaccante italo-argentino. DESIDERIO – Mateo Retegui potrebbe essere più che un semplice desiderio per l’Inter. Non è un segreto l’Interesse del club interista per l’attaccante italo-argentino, che ieri ha debuttato con un gol in Italia-Inghilterra. L’idea di vederlo indossare i colori nerazzurri ora, però, si fa più viva. Come racconta Matteo Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24, l’Inter sembrerebbe più avanti nella trattativa rispetto agli altri numerosi corteggiatori del calciatore del Tigre. Il ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) Il desiderio delnei riguardi dipotrebbe divenire realtà. Il club nerazzurro sembrerebbe insu tutti i pretendenti. Su Sky Sport 24 spiegano perché e quale potrebbe essere l’all’acquisto dell’attaccante italo-argentino. DESIDERIO – Mateopotrebbe essere più che un semplice desiderio per. Non è un segretoesse del club interista per l’attaccante italo-argentino, che ieri ha debuttato con un gol in Italia-Inghilterra. L’idea di vederlo indossare i colori nerazzurri ora, però, si fa più viva. Come racconta Matteo Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24,sembrerebbe più avanti nella trattativa rispetto agli altri numerosi corteggiatori del calciatore del Tigre. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, interesse per #Retegui: la dirigenza nerazzurra lo segue da tempo. L’operazione però non è… - MatteoBarzaghi : L’Inter si è mossa tempo fa su Retegui. Lo segue da più di un anno e ha un canale aperto col Tigre per via di Facun… - cmdotcom : #Retegui vuole l’#Italia: serve più all’#Inter o al #Milan? - internewsit : Retegui, l'Inter è in vantaggio su tutti! Ma un unico ostacolo – Sky - - manuhellt : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @Inter, interesse per #Retegui: la dirigenza nerazzurra lo segue da tempo. L’operazione però non è semplice… -

Retegui, gli occhi dell'Inter sul nuovo attaccante dell'Italia La velocità è tutto in questi affari. L'Inter su Retegui si è mossa in anticipo , più di un anno fa, e anche se non si tratta di una questione semplice, per il futuro interessa eccome. I dirigenti nerazzurri, grazie alla costante presenza ... Italia, com'è dura la risalita Come se, dopo l'intervallo, la Nazionale esclusa dal Mondiale ... Non parto da Retegui "la Toppa": per pudore e rispetto di un giovane ...spazio all'Arsenal e Barella è altalenante e nervoso nell'Inter ... Retegui, debutto col botto. E chiama Inter e Milan: 'Spero di giocare in Italia' ...INTER E MILAN - Retegui chiama e la Serie A risponde, perché oltre ad alcuni club spagnoli, anche alcune società del massimo campionato nostrano sono pronte a muoversi. La Roma tre anni fa ha avuto l'... La velocità è tutto in questi affari.susi è mossa in anticipo , più di un anno fa, e anche se non si tratta di una questione semplice, per il futuro interessa eccome. I dirigenti nerazzurri, grazie alla costante presenza ...Come se, dopo'intervallo, la Nazionale esclusa dal Mondiale ... Non parto da"la Toppa": per pudore e rispetto di un giovane ...spazio all'Arsenal e Barella è altalenante e nervoso nell'......E MILAN -chiama e la Serie A risponde, perché oltre ad alcuni club spagnoli, anche alcune società del massimo campionato nostrano sono pronte a muoversi. La Roma tre anni fa ha avuto'... Retegui, debutto col botto. E chiama Inter e Milan: 'Spero di giocare in Italia' Calciomercato.com