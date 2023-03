ReStartApp | la Fondazione Garrone premia quattro giovani donne

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 5 minutiSonole vincitrici dell’edizione 2022 del Campus, promossa e realizzata in Irpinia daEdoardoin collaborazione con il Comune di Avellino. L’evento dizione si è svolto oggi a Milano, nell’ambito di Fa’ La Cosa Giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Ad aggiudicarsi il primo premio di startup, del valore di 30.000 euro, è stata Iolanda Bernardo (26 anni, da Benevento) con il suo Laboratorio agri-cosmetico artigianale Terre di Janara. Nato dalla volontà di coniugare amore per il territorio, formazione professionale e tradizione famigliare da rinnovare, Terre di Janara si specializzerà nella creazione di cosmetici solidi, realizzati con prodotti naturali ...

Dieci settimane di formazione intensiva, indirizzate ad aspiranti imprenditori, per acquisire e perfezionare conoscenze e competenze che consentano di favorire l’avvio di aziende attive in ambito mont ...