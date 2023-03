Resistenza gastronomica

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 24 marzo 2023) La guerra passa anche dal cibo. Ormai lo abbiamo capito. Il conflitto ucraino ce lo ha spiattellato in faccia e ce lo ricorda ogni qualvolta ci portiamo alla bocca una forchettata di spaghetti o tagliamo il pane da portare a tavola. Il mondo si è scoperto dipendente dall’Ucraina e la guerra ha trainato una delle crisi alimentari più forti degli ultimi anni. È stato così a febbraio dello scorso anno, quando i primi missili russi sono caduti in territorio ucraino, e continuerà ad essere così ancora per parecchio tempo. La Commissione Europea parla infatti di ulteriori diminuzioni nella produzione e nella esportazione di grano ucraino previste per il 2023. Questo anche a causa della penuria nel Paese del lavoro nei campi: il 25% della popolazione rurale ha infatti interrotto o ridotto la produzione agricola, con una percentuale che sale al 38% nelle aree lungo la linea del fronte, vi sono ...