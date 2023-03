Resident Evil 4 | quante ore durerà il remake di questo classico?

(Di venerdì 24 marzo 2023) Non si può scrivere “terrore” senza “ore”: quale sarà la durata effettiva deldell’amatissimo4? Scopriamolo insieme Considerata l’innegabile linearità (non chesia un deterrente) dell’originale, viene naturale chiedersi perore ci intratterrà ildi4. I progressi, d’altronde, nel caso di questa nuova mano di vernice saranno decisamente meno lineari di quanto visto anni fa nella mancata esclusiva per Nintendo GameCube (il port per PS2 fece inasprire i rapporti tra Shinji Mikami e Capcom). I giocatori avranno parecchio tra le mani, tra attività secondarie e quant’altro., inevitabilmente, si tradurrà in un’avventura un po’ più lunga di quanto i fan avrebbero potuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meuplaystation : Compare Resident Evil 4 rodando no PS4, PS4 Pro e PS5 ?? - MondoXbox : Resident Evil 4 ci invita a rivivere le avventure di Leon con il trailer di lancio - infoitscienza : Sì, un'edizione di Resident Evil 4 Remake ora costa quanto una PS5, ma il perché è ovvio - infoitscienza : Resident Evil 4 Remake, come risolvere la Richiesta Profanatore di tombe - infoitscienza : Resident Evil 4 Remake, Richiesta Disinfestazione -

4 Remake è disponibile da oggi in tutte le sue versioni, ma a quanto pare i bagarini non hanno perso tempo a rimettere in vendita il gioco a prezzi da capogiro. Il rifacimento del quarto ...4 Remake è finalmente arrivato sugli scaffali dei negozi, da oggi, riportando in auge un grande classico ma in chiave moderna. Il remake del quarto episodio della serie di survival ...... per farlo decise di reinventarne le regole, svecchiarne i comandi e soprattutto aggiungere al menu horror un volume di azione come mai si era visto in4 , uscito ...

ElAnalistaDeBits ha realizzato l'ennesimo video confronto dedicato a Resident Evil 4, mettendo stavolta una di fianco all'altra le versioni PS5, PS4 e PS4 Pro.Il rifacimento in chiave moderna di Resident Evil 4 è giunto, pronto a far rivivere gli orrori del villaggio spagnolo guidato dai Los Illuminados ai giocatori di lunga data ed ai neofiti della serie ...