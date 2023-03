Resident Evil™ 4 | disponibile il gioco per tutte le piattaforme

Intel ha affermato: Oltre a ciò, i nuovi driver 4255 WHQL per le GPU Intel Arc offrono il supporto per il remake di4 (lanciato oggi) e introducono ottimizzazioni delle prestazioni per: ...4 Remake è disponibile da oggi in tutte le sue versioni, ma a quanto pare i bagarini non hanno perso tempo a rimettere in vendita il gioco a prezzi da capogiro. Il rifacimento del quarto ...4 Remake è finalmente arrivato sugli scaffali dei negozi, da oggi, riportando in auge un grande classico ma in chiave moderna. Il remake del quarto episodio della serie di survival ...

Resident Evil 4 Remake | La Soluzione Completa Tom's Hardware Italia