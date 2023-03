Report Aifa, fino a +20% prescrizioni monoclonali anti-Covid in 7 giorni (Di venerdì 24 marzo 2023) Milano, 24 mar. (Adnkronos Salute) - Crescono in Italia le prescrizioni degli anticorpi monoclonali anti-Covid, fino a un quinto in più in 7 giorni. Dal 16 al 22 marzo, le richieste di farmaco per sotrovimab (Xevudy*) registrano un +19,7%. Segno positivo anche per le prescrizioni di Evusheld* (tixagevimab-cilgavimab), con un +7,5% in terapia precoce e un +17,5% in profilassi. E' quanto emerge dall'ultimo Report dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa sull'impiego di questi medicinali, il numero 73. Complessivamente sono 94.140 gli italiani che hanno ricevuto anticorpi monoclonali contro Covid-19 dal 10 marzo 2021 - quando questi farmaci sono stati autorizzati in via ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Milano, 24 mar. (Adnkronos Salute) - Crescono in Italia ledeglicorpia un quinto in più in 7. Dal 16 al 22 marzo, le richieste di farmaco per sotrovimab (Xevudy*) registrano un +19,7%. Segno positivo anche per ledi Evusheld* (tixagevimab-cilgavimab), con un +7,5% in terapia precoce e un +17,5% in profilassi. E' quanto emerge dall'ultimodell'Agenzia italiana del farmacosull'impiego di questi medicinali, il numero 73. Complessivamente sono 94.140 gli italiani che hanno ricevutocorpicontro-19 dal 10 marzo 2021 - quando questi farmaci sono stati autorizzati in via ...

